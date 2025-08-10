Im Kreis Stendal beginnt der Unterricht – für 919 Mädchen und Jungen zum allerersten Mal. Wie die Stunden abgesichert werden können, behält das Landesschulamt noch für sich.

Lehrermangel zum Schulstart? So ist die Lage im Kreis Stendal

Im Landkreis Stendal startet für viele Schüler der erste Schultag. Wie sieht es mit der Lehrerversorgung aus?

Stendal - Neuer Bildungsminister, neues Schuljahr, was soll da schon schiefgehen? Einiges, wenn man bedenkt, dass noch immer Lehrermangel herrscht, der im dünn besiedelten Landkreis Stendal eine Reihe von Folgeproblemen nach sich zieht.