Letztes leerstehende Haus am Markt in Stendal wird saniert

Das Haus mit der Nummer 4 ist nicht nur das letzte leerstehende Haus direkt am Marktplatz in Stendal, es ist auch ein historisch wertvolles Gebäude. Nun tut sich etwas.

Hinter dem Gerüst am Markt in Stendal sind Handwerker zugange. Das Wohn- und Geschäftshaus soll wiederbelebt werden.

Stendal - Schon von weitem ist lautes Bohren und Hämmern am Markt in Stendal zu hören. Wer den Geräuschen folgt, gelangt schnell vor ein geschichtsträchtiges Gebäude der Hansestadt: das Wohn- und Geschäftshaus des Buchbindermeisters Gustav Ullrich und seiner Nachfahren. In dem seit 1997 unbewohnten Altbau pulsiert nun das Leben wie schon lange nicht mehr.