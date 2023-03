Kinderlieder Liedermacher Fredrik Vahle: „Die Stendaler sind schnodderig, aber herzlich.“

Der Liedermacher Fredrik Vahle wächst bis zu seiner Jugend im vom Krieg zerstörten Stendal auf. Obwohl die Familie in den Westen übersiedelte, spielt Stendal weiterhin eine große Rolle in seinem Leben. Seine Biografie stellt er heute in der Winckelmann-Buchhandlung vor.