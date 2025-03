Warum Mitglieder des BUND-Kreisverbands Stendal gemeinsam mit anderen Naturfreunden in Rohrbeck für Vögel Nistkästen bauen.

Auf dem Hof in Rohrbeck von Helmut Sasse, Vorstand im BUND-Kreisverband Stendal, sind schon mehr als tausend solcher Nistkästen gebaut worden.

Rohrbeck. - Allein in der Scheune der Familie Sasse in Rohrbeck könnten hunderte Vögel unterkommen. Aberdutzende Nistkästen hängen an den Balken. Doch das genügt nicht.