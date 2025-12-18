Der Nachfolger von Elimar Brandt bringt Erfahrung und frische Impulse in die Borghardtstiftung zu Stendal – mit klaren Zielen für Inklusion und Zukunft.

Mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung: Andreas Schulz startet als neuer Vorstand

Andreas Schulz sitzt jetzt im ehemaligen Verwaltungsbüro. Der neue Vorstand der Borghardtstiftung Stendal ist ein Freund der offenen Tür: „Das soll signalisieren: Hier kannst du jederzeit reinkommen.“

Stendal. - Andreas Schulz kann nicht in die Fußstapfen seines Vorgängers treten – zu groß war die Vorarbeit von Elimar Brandt, der im September mit der Ehrennadel Sachsen-Anhalts in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die Borghardtstiftung zu Stendal soll unter der Leitung von Schulz ganz im Sinne von Brandt weitergeführt werden – aber auf seine Weise.