Trend aus dem Internet Mit einem „Color Walk“ Stendal neu entdecken: So wird die graue Jahreszeit bunt

Bei einem „Color Walk“ achten Fußgänger bewusst auf ihre Umgebung und halten nach einer bestimmten Farbe Ausschau. Die Volksstimme testet in Stendal den Trend aus dem Internet. Eine Expertin erklärt positive Effekte.