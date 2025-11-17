weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Trend aus dem Internet: Mit einem „Color Walk“ Stendal neu entdecken: So wird die graue Jahreszeit bunt

Trend aus dem Internet Mit einem „Color Walk“ Stendal neu entdecken: So wird die graue Jahreszeit bunt

Bei einem „Color Walk“ achten Fußgänger bewusst auf ihre Umgebung und halten nach einer bestimmten Farbe Ausschau. Die Volksstimme testet in Stendal den Trend aus dem Internet. Eine Expertin erklärt positive Effekte.

Von Leon Zeitz 17.11.2025, 12:00
Volksstimme-Reporter Leon Zeitz hat sich bei einem „Color Walk“ in Stendal auf die Suche nach der Farbe Gelb begeben.
Stendal - Die Tage sind kürzer, das Wetter häufiger grau und trüb. Das kann sich negativ auf das Gemüt auswirken. Abhilfe verspricht ein Trend aus dem Internet.