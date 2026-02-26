weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Regionale Produkte: Nach Krise und Unsicherheit: So geht es mit dem Bauernmarkt Stendal weiter

Händler schöpfen wieder Höffnung - und schmieden Zukunftspläne. DerTraditionsmarkt soll stabilisiert werden und sogar neue Anbieter anlocken.

Von Günther Tyllack 26.02.2026, 16:47
Der Bauernmarkt in Stendal begrüßt weiter seine Kunden.
Der Bauernmarkt in Stendal begrüßt weiter seine Kunden. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Rund 800.000 Euro hat die Sanierung der Stendaler Bauernmarkthalle verschlungen. Doch kaum waren die Arbeiten abgeschlossen, folgte der Schock: Immer mehr Händler gaben ihre Stände auf, das Aus des traditionsreichen Marktes schien greifbar. Jetzt aber kehrt die Zuversicht zurück.