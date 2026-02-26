Händler schöpfen wieder Höffnung - und schmieden Zukunftspläne. DerTraditionsmarkt soll stabilisiert werden und sogar neue Anbieter anlocken.

Nach Krise und Unsicherheit: So geht es mit dem Bauernmarkt Stendal weiter

Der Bauernmarkt in Stendal begrüßt weiter seine Kunden.

Stendal - Rund 800.000 Euro hat die Sanierung der Stendaler Bauernmarkthalle verschlungen. Doch kaum waren die Arbeiten abgeschlossen, folgte der Schock: Immer mehr Händler gaben ihre Stände auf, das Aus des traditionsreichen Marktes schien greifbar. Jetzt aber kehrt die Zuversicht zurück.