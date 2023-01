Neue Technik - Arneburger Drohne ist seit Anfang 2023 einsatzbereit

Arneburg - Diese Technik ist sehr anspruchsvoll. Darum sind mehrere Schulungen für die Arbeit mit der Drohne der Arneburger Feuerwehr vorgesehen. Wehrleiter Ronny Hertel ist froh, dass die Wehr die neue Möglichkeit bei Einsätzen und Übungen nun in Anspruch nehmen kann. „Wir sind nun am Ausbilden“, sagt er. Sechs Feuerwehr-Mitglieder der Arneburger „Mannschaft“ haben bereits den erforderlichen Drohnen-Schein. Am Ende sollen es „zehn, zwölf Kameraden sein“, die sich damit bestens auskennen und diese Technik beherrschen.

