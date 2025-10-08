In Staßfurts Zentrum und einigen Ortschaften gibt es nun „Freundliche Örtchen“ – ein Toiletten-Check mit zwei der Initiatoren, Ralf-P. Schmidt und Burkhard Nimmich.

Aktion „Freundliche Toilette“: Zwei der Initiatoren, Burkhard Nimmich (links) und Ralf-P. Schmidt von der Fraktion Unabhängige Bürgervertretung, in Staßfurts Haus am See.

Staßfurt - Nahezu ein Jahr hat es gedauert, seit Anfang dieses Jahres die Idee aufkam, Bürgern und Besuchern Staßfurts auf eine neue Art mehr öffentlich nutzbare Toiletten bereitzustellen. Fernab der städtischen Haushaltsbudgets läuft nun seit Anfang dieses Monats die Aktion „Freundliche Örtchen“. Rund 30 Standorte zählen die Initiatoren, insbesondere der Seniorenbeirat und die Unabhängige Bürgervertretung von Staßfurt, derzeit. Ein „Ortstermin“ mit den Stadträten Ralf-P. Schmidt und Burkhard Nimmich, zwei der Impulsgeber (beide UBvS).