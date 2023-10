Nostalgietour in Stendal: Auf zwei und vier Rädern in die DDR-Zeit

Uenglingen - Gerhard Draschowski

In Erinnerung an den 7. Oktober, den Nationalfeiertag der DDR, hatte Michael Philipp, Inhaber der Ossischeune, wieder zu einem Nostalgie-Umzug nach Uenglingen eingeladen. Motorräder, Autos und Lastwagen aus der DDR und deren Bruderländern fuhren am 7. Oktober 2023 durch den Stendaler Ortsteil, begleitet vom Schalmeienorchester Uenglingen und vielen Schaulustigen. Zu ihnen gehören seit Anfang an die Uenglinger Frauen, die für diesen Tag gern die Kittelschürzen von einst aus dem Schrank holen.

Diese Zeitreise auf zwei und vier Rädern fand bereits zum sechsten Mal statt – zur Freude des Gastgebers wieder mit einer super Beteiligung.

Die Preisträger (von links): Rick Althoff und Leonie Bilitza (Polizei-Wartburg), Veranstalter Michael Philipp, Paul Haag (ältestes Fahrzeug, ein Kleinstmotorrad Fichtel & Sachs Victoria von 1938) und Stabsoberfähnrich a.D. Frank Telemann aus Klietz (Wolga GAZ). Foto: Gerhard Draschowski

Nach dem Umzug versorgte der Förderverein der Ortsfeuerwehr Uenglingen Teilnehmer und Besucher. Sie waren zum Plaudern und Fachsimpeln eingeladen. Drei Teilnehmer wurden mit einem Preis geehrt. Dabei wurde nicht nur aufs Fahrzeug geschaut, sondern auf das Gesamtbild, zu dem die passende Kleidung von damals gehört: Rick Althoff war mit seinem Polizei-Wartburg dabei, Paul Haag mit dem ältesten Fahrzeug im Umzug, einem Kleinstmotorrad Fichtel & Sachs Victoria von 1938. Stabsoberfähnrich a.D. Frank Telemann aus Klietz nahm im Wolga GAZ am Umzug teil.

In Uenglingen gab es Schmuckstücke zu sehen. Foto: Gerhard Draschowski

Am Abend fand in der Uenglinger Ossischeune wieder ein Scheunenfest mit Livemusik statt – auch das schon Tradition. Bei Ostrock wurden die Helden der Arbeit und viele andere gefeiert.