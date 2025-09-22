Mit Hilfe eines Notfallverbundes sollen Kunstgegenstände und Kulturgüter im Kreis Stendal besser vor Katastrophen geschützt werden.

Notfallverbund zum Schutz von Kulturgütern wird im Kreis Stendal gegründet

Wertvolle Archivbände können bei einem Brand oder Wasserschaden leicht zerstört werden.

Stendal - Kulturgüter sind einmalige Zeugnisse der Vergangenheit und Gegenwart. In beiden Weltkriegen sind zahlreiche Zeitzeugnisse zerstört worden. Auch heute noch besteht diese Gefahr aufgrund von Bränden und Wasserschäden. Um im Ernstfall gut vorbereitet zu sein, initiiert der Landkreis Stendal den Aufbau eines Notfallverbundes Kulturgutschutz.