Bei Katastrophen vorbereitet Notfallverbund zum Schutz von Kulturgütern wird im Kreis Stendal gegründet
Mit Hilfe eines Notfallverbundes sollen Kunstgegenstände und Kulturgüter im Kreis Stendal besser vor Katastrophen geschützt werden.
22.09.2025, 15:30
Stendal - Kulturgüter sind einmalige Zeugnisse der Vergangenheit und Gegenwart. In beiden Weltkriegen sind zahlreiche Zeitzeugnisse zerstört worden. Auch heute noch besteht diese Gefahr aufgrund von Bränden und Wasserschäden. Um im Ernstfall gut vorbereitet zu sein, initiiert der Landkreis Stendal den Aufbau eines Notfallverbundes Kulturgutschutz.