Anwohner beschweren sich über zugeparkte Straße bei Sportveranstaltungen am Leichtathletik-Stadion Am Galgenberg in Stendal.

Parkplatzsituation beim Stadion am Galgenberg in Stendal sorgt bei Anwohnern für Unmut

Stendal - Wenn Sportfeste und größere Veranstaltungen im Leichtathletik-Stadion am Galgenberg in Stendal stattfinden, ist die Straße so zugeparkt, dass es Anwohner schwer haben auf ihre Grundstücke zu kommen. Das ist zumindest die Einschätzung eines Lesers, der ein Grundstück am Galgenberg besitzt.