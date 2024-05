Altmarkfestspiele Publikum in Stendal feiert Beethovens Neunte in der Werkshalle von Alstom

Die Altmark-Festspiele feiern gelungenen Saisonauftakt in Stendal. Beethovens Neunte in Stahl und Klang zieht hunderte Menschen in der Alstom-Halle in ihren Bann.