Am 10. Oktober wird der Welthundetag gefeiert. Passend zum Anlass bietet die Volksstimme ein Rätsel an. Können Sie Hund und Frauchen zuordnen?

Rätsel: Welcher Hund gehört zu wem? Ihre Intuition ist gefragt

Stendal - Heute, am 10. Oktober, ist Welthundetag. Aus diesem Anlass möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser auf die Probe stellen. Wir bieten ein tierisches Rätsel an.

Fünf Hunde und ihre jeweiligen Besitzerinnen haben wir abgelichtet und im untenstehenden Bild durcheinandergewürfel. Können Sie anhand Ihrer Intuition die Vierbeiner ihren entsprechenden Frauchen zuorden?

Zum Welthundetag ein Rätsel: Welcher Hund gehört zu welchem Frauchen? Grafik: MRM/Büttner

Ordnen Sie dafür die Zahlen den Buchstaben zu. Die richtigen Zahlen-Buchstaben-Kombinationen finden Sie am unteren Rand in der Grafik, auf dem kopfstehend. Die Volksstimme wünscht viel beim Spaß beim Rätseln.