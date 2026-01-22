Franziska Moratschke, Mutter von sechs Kindern, verliert den drei Jahre andauernden Rechtsstreit gegen ihre Vermieterin in Stendal – und spricht überraschend von einem Happy End.

Warum Familie Moratschke trotz Zwangsauszug in Stendal endlich ihr Happy End findet

Familie Moratschke mit fünf ihrer sechs Kinder muss aus ihrer Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal ausziehen.

Stendal. - Familie Moratschke hat ihren jahrelangen Rechtsstreit gegen ihre Vermieterin verloren. Sie muss aus der Wohnung in der Luca-Cranach-Straße in Stendal ausziehen. Warum die achtköpfige Familie nach dem Ärger über Ungezieferbefall, Kündigungen der Vermieterin und zahlreichen Gerichtsverhandlungen dennoch von einem Happy End spricht.