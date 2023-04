Strafe muss sein. Doch welche Strafe ist gerecht? Egal ob eine Gefängnisstrafe droht oder nicht, Sozialarbeiter Tom Bölcke und Martin Hein vom Verein der Straffälligenbetreuung in Stendal stehen bereit, um den in Not Geratenen zu helfen.

Stendal - Kriminelle befinden sich oft am Rande der Gesellschaft. Häufig fallen sie wegen Delikten wie Diebstahl und Körperverletzung auf oder leiden an einer Suchterkrankung. In der Beratungsstelle für Straffällige und ihren Angehörigen in Stendal finden sie Hilfe bei der Integration in die Gesellschaft, auch Resozialisierung genannt.