Christina Stürmer & Co.: Diese Stars treten in Stendal auf

Die österreichische Sängerin Christina Stürmer wird zum Sachsen-Anhalt-Tag auf der Radio-Brocken-Bühne in Stendal auftreten.

Stendal - Welche Sänger, Bands und Show-Acts werden dieses Jahr beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal auftreten? Das gut gehütete Geheimnis um das Programm des Landesfestes wurde gelüftet.

„Wir werden Christina Stürmer zum Sachsen-Anhalt-Tag bringen“, sagte Matti Pirnack von Radio Brocken bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die Österreicherin ist eine Pop-Rock-Sängerin, die im deutschsprachigen Raum fast zwei Millionen Tonträger verkauft hat und mit Songs wie „Engel fliegen einsam“ und „Ich lebe“ berühmt geworden ist. Die Radio-Brocken-Bühne wird sich an den Festtagen im Ostpark – zwischen Ostwall und Parkstraße – befinden.

Sachsen-Anhalt-Tag auf dem Flugplatz Stendal-Borstel wird bis 4 Uhr nachts gefeiert

Pirnack vertrat bei der Pressekonferenz im Stendaler Rathaus auch den Radio-Brocken-Schwestersender 89.0 RTL. Dessen Bühne wird auf dem Gelände des Flugplatzes Stendal-Borstel aufgebaut, „um die Nachtruhe zu gewährleisten“, wie der Verkaufsleiter aus Halle sagt. Dort wird am Freitag, 30. August, und Sonnabend, 31. August, jeweils bis 4 Uhr nachts durchgefeiert. Ein Musiker, der dort auftritt und laut Pirnack vor allem jungen Leuten ein Begriff sein soll, ist Rewi (bürgerlich Sebastian Meyer).

Die Bühne auf dem Marktplatz, deren Programm gemeinsam vom MDR und der Stadt Stendal gestaltet wird, können sich Besucher des Sachsen-Anhalt-Tages am Fest-Sonnabend auf eine Reise in die Vergangenheit freuen. Bei „Falco meets Mercury“ werden die Hits der 80er-Jahre-Megastars auf die Bühne gebracht. Axel Herrig und Sascha Lien, Hauptdarsteller der Musicals „Falco meets Amadeus“ und „We will rock you“, verleihen den Ikonen der Musikgeschichte ihre Stimme.

Die Show "Falco meets Mercury" wird vom MDR auf dem Marktplatz präsentiert. Foto: Semmel Concerts

Wer bei Partyschlager eine Runde Discofox tanzen möchte, sollte die Radio-SAW-Bühne auf dem Sperlingsberg im Auge behalten. Das DJ-Duo Stereoact aus dem Erzgebirge wird dort am Sonnabend für gute Laune sorgen.

Die Party-Band Ventura Fox wird beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal auf der MDR-Bühne direkt nach "Falco meets Mercury" auftreten. Foto: Matthias Piekacz

„Das sind natürlich nicht die einzigen Bühnen“, sagte Matthias Neumann, Chef des Organisationsbüros in Stendal. Insgesamt 14 Bühnen wird es laut Programmheft geben. Fünf sind den Regionaldörfern gewidmet. Vertreten sind Anhalt-Dessau-Wittenberg, Altmark, Halle-Saale-Unstrut, Elbe-Börde-Heide und Harz-Mansfeld-Südharz.

Höhepunkt auf der Altmark-Bühne auf dem Winckelmannplatz wird am Sonnabend das lokale und musikalische Schwergewicht Nobody Knows sein. Die Truppe rund um Max Heckel ist für ihre unterhaltsame und energiegeladene Folk-Musik bekannt.

Die Kultband Electric Light Orchestra rund um Phil Bates werden beim Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal den Auftakt auf der MDR-Bühne auf dem Marktplatz machen. Foto: Phil Bates & Band

Wer aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass viele der großen Namen am Samstagabend um die Gunst der Festbesucher buhlen. Die Qual der Wahl ist groß. Aber auch am Freitag wird ein buntes Party-Programm geboten. Die britische Rockband Electric Light Orchestra wird auf der MDR-Bühne den Auftakt machen. Später spielen die Lokalmatadoren von Tick2Loud auf dem Sperlingsberg. Die Radio-Brocken-Bühne wird eine Robbie-Williams-Covershow zu bieten haben. Die 89.0-Bühne wird am Freitag ganz im Zeichen der „Local Heroes“ (Lokalhelden) stehen. Die aus der Altmark stammenden DJs Glüxxkind, Stev_O und Kleinstadtfrequenz werden auflegen.

Die Stendaler Partyband "Tick2Loud" wird Eröffnungstag des Sachsen-Anhalt-Tages 2024 auf dem Sperlingsberg auftreten. Foto: Foto Ullrich/Repro: Walter Mogk

Die Qual der Wahl wird auch Stendal Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) haben. Auf die Frage, welche Musiker er auf gar keinen Fall verpassen möchte, antwortete er: „Ich müsste mich Klonen lassen. Ich bin natürlich Fan der Bands, die hier aus der Region kommen“, sagt er. Der OB werde aber versuchen, von allem etwas mitzunehmen. „So ein buntes Programm aufzustellen, ist unglaublich.“

Vertreter der Stadt Stendal, des Landes Sachsen-Anhalt, Sponsoren und Radiohäuser präsentieren gemeinsam das Programmheft zum Sachsen-Anhalt-Tag 2024. Foto: Mike Kahnert

Auf der Webseite sat2024.stendal.de finden Interessenten das gesamte Programm zum Landesfest. Der Sachsen-Anhalt-Tag findet vom 30. August bis 1. September in Stendal statt.

Es werden rund 150.000 Besucher erwartet. Das Festgebiet, das sich über einen Großteil der Altstadt erstreckt, wird für Autofahrer gesperrt werden. Bei der Total-Tankstelle in der Dahlener Straße und am Flugplatz Stendal-Borstel wird es Parkplätze für Tausende Autos geben samt Shuttle-Verkehr ins Festgebiet. Cheforganisator Matthias Neumann empfiehlt Gästen, die von außerhalb kommen, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.