Stendal/vs. - Das Salus-Fachklinikum Uchtspringe baut die tagesklinische Versorgung für psychisch kranke Menschen in der Altmark weiter aus. Ab diesem Monat werden die Tageskliniken für Erwachsenenpsychiatrie und Psychotherapie in Salzwedel, Seehausen und Stendal als eigenständiger chefärztlicher Verantwortungsbereich geführt. Der Bereich war eine Abteilung der Klinik für Allgemeine Psychiatrie/Psychotherapie in Uchtspringe.

Mit dieser Strukturveränderung ist der Aufbau einer weiteren Tagesklinik verbunden, die in diesem Jahr in Gardelegen eröffnet werden soll, teilt Salus-Sprecherin Franka Petzke mit. Zur Chefärztin der Salus-Tageskliniken und dazugehörigen Institutsambulanzen wurde Dr. Sylvia Schmidt berufen. Die erfahrene Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie war bislang abteilungsleitend in diesem Metier tätig und ist dem Salus-Fachklinikum Uchtspringe seit 1997 beruflich verbunden.

Dr. Sylvia Schmidt ist die neue Chefärztin der tagesklinischen Versorgung des Salus-Fachklinikums Uchtspringe. Foto: Salus

Aus Sicht von Dr. Michaela Poley, Ärztliche Direktorin des Salus-Fachklinikums Uchtspringe, werde mit der Neustrukturierung ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung der wohnortnahen Versorgung psychisch kranker Menschen in der Region vollzogen. Durch die Vernetzung der Tageskliniken mit den stationären Möglichkeiten in Uchtspringe könne bei Bedarf jederzeit auf diese Ressourcen zurückgegriffen werden.

Die gebürtige Hallenserin Sylvia Schmidt hat an der Universität Leipzig Humanmedizin studiert. Sie erwarb 1994 die Approbation als Ärztin und promovierte drei Jahre später zu einer sozialpsychiatrischen Thematik über Belastungen pflegender Angehöriger von demenzkranken Menschen. In ihren ersten Berufsjahren war sie als Ärztin in Weiterbildung an einer niedersächsischen Fachklinik tätig, bevor sie 1997 ins Salus-Fachklinikum nach Uchtspringe kam. Dort schloss sie ihre Weiterbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie erfolgreich ab und wurde Oberärztin in der Forensischen Psychiatrie des Maßregelvollzugs Uchtspringe. Als 2001 mit der Salus-Tagesklinik für Erwachsene in Salzwedel ein neues Therapieangebot aufgebaut wurde, übernahm sie deren Leitung.

Seit 2005 trägt Sylvia Schmidt die abteilungsleitende Verantwortung über das gesamte tagesklinische Versorgungsangebot für Erwachsene, das unter dem Dach des Salus-Fachklinikums Uchtspringe entwickelt wurde. Die Mutter eines erwachsenen Sohnes lebt in Salzwedel. Entspannung findet sie beim Wandern.