Sanierung: Straße in Tangermünde wird nochmal gesperrt werden

Die Sanierung der Hünerdorfer Straße in Tangermünde geht im Jahr 2013 in die dritte und damit letzte Runde. Geplant ist, im März mit den Arbeiten zu beginnen und sie Mitte November zu beenden.

Tangermünde - Was im Jahr 2021 an der Kreuzung Schloßfreiheit/Hünerdorfer Straße in Tangermünde begonnen hatte, soll 2023 beendet werden. In drei Abschnitten hatte die Kommune 2020 geplant, die Innenstadtstraße in Richtung Arneburger Straße zu sanieren. Das Projekt nähert sich dem Ende.