Groß Schwechten - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 189 sind am Sonntagnachmittag, 17. August 2025, vier Personen verletzt worden. Eine Person sogar schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Strecke aus Richtung Stendal kurz hinter der Abfahrt Groß Schwechten unter einer Brücke.