Wie zwei „verrückte“ Berliner die Altmark lieben gelernt und es geschafft haben, beruflich in Bismark Fuß zu fassen.

Natalia und Sven Illing bezeichnen Bismark nach nicht einmal zwei Jahren als Glücksgriff. Nicht nur privat, auch wirtschaftlich haben die Werbefachleute den Umzug aus Berlin in die altmärkische Provinz nie bereut. Im Gegenteil, sie fühlen sich in Bismark wohl und haben, wenn auch inoffiziell, mit Moparhausen für den 40. Ortsteil der Einheitsgemeinde gesorgt.

Bismark. - „Das war die beste Entscheidung unseres Lebens, bislang haben wir nichts bereut“, sprudelt es aus Natalia und Sven Illing heraus, während sie an ihren Umzug aus der Bundeshauptstadt in die altmärkische Provinz zurückdenken. Im Gegenteil, bei diesen Worten hat das Paar regelrecht ein Glänzen in den Augen und ein breites Lächeln im Gesicht. Diese Eigenschaften sind es auch, welche die beiden Macher auszeichnen.