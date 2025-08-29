weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Sektflasche, Flummi, Spieluhr: Sie sind die Neuen am Theater der Altmark in Stendal

Das Theater der Altmark in Stendal begrüßt drei neue Schauspieler in seinem Ensemble. Tara Oestreich, Marcel Kaiser und Barbara Weiß stellen sich im Volksstimme-Gespräch vor.

Von Leon Zeitz und Kai Zickelkau 29.08.2025, 12:00
Sie sind die drei Neuen im Theater der Altmark in Stendal (von links): Tara Oestreich, Marcel Kaiser mit Hündin Frieda und Barbara Weiß. Die Stimmung untereinander passt. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Sie witzeln, necken sich und zwischendurch wird eine private Anekdote erzählt. Eins wird schnell klar: Da haben sich drei gefunden. Tara Oestreich, Marcel Kaiser und Barbara Weiß sind die „Neuen“ im Theater der Altmark (TdA) in Stendal. Im Volksstimme-Gespräch stellen sich die Schauspieler vor. Bei einer Frage kommen sie ins Grübeln.