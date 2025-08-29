Sektflasche, Flummi, Spieluhr Sie sind die Neuen am Theater der Altmark in Stendal
Das Theater der Altmark in Stendal begrüßt drei neue Schauspieler in seinem Ensemble. Tara Oestreich, Marcel Kaiser und Barbara Weiß stellen sich im Volksstimme-Gespräch vor.
29.08.2025, 12:00
Stendal - Sie witzeln, necken sich und zwischendurch wird eine private Anekdote erzählt. Eins wird schnell klar: Da haben sich drei gefunden. Tara Oestreich, Marcel Kaiser und Barbara Weiß sind die „Neuen“ im Theater der Altmark (TdA) in Stendal. Im Volksstimme-Gespräch stellen sich die Schauspieler vor. Bei einer Frage kommen sie ins Grübeln.