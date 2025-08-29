Das Theater der Altmark in Stendal begrüßt drei neue Schauspieler in seinem Ensemble. Tara Oestreich, Marcel Kaiser und Barbara Weiß stellen sich im Volksstimme-Gespräch vor.

Sie sind die Neuen am Theater der Altmark in Stendal

Sie sind die drei Neuen im Theater der Altmark in Stendal (von links): Tara Oestreich, Marcel Kaiser mit Hündin Frieda und Barbara Weiß. Die Stimmung untereinander passt.

Stendal - Sie witzeln, necken sich und zwischendurch wird eine private Anekdote erzählt. Eins wird schnell klar: Da haben sich drei gefunden. Tara Oestreich, Marcel Kaiser und Barbara Weiß sind die „Neuen“ im Theater der Altmark (TdA) in Stendal. Im Volksstimme-Gespräch stellen sich die Schauspieler vor. Bei einer Frage kommen sie ins Grübeln.