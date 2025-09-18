Volksstimme testet „Silent Book Club“ in Stendal: Das steckt hinter dem Angebot
Wie der „Silent Book Club“ in Stendal angenommen und was dort gelesen wird. Volksstimme testet das Angebot selbst. Eine Lese-Empfehlung überrascht.
18.09.2025, 14:30
Stendal - Es ist ruhig in der Stadtbibliothek „Anna Seghers“ in Stendal. Bis auf das Umblättern von Papier ist nichts zu hören. Für eine Stunde sind alle in die Geschichten ihrer Bücher vertieft. So lange, bis Bibliotheksleiterin Andrea Fischer ein Zeichen gibt und die Teilnehmer des „Silent Book Clubs“ wieder in der Realität ankommen.