Mit Video: So feiern Fans die sportlichen Karnevalstänzer in Stendal

Stendal - Hier fliegen die Beine in die Luft, sieht man Salti aus dem Stand, gibt es viel für Auge, Ohr und Herz: In Stendal geht die närrische Saison in die Verlängerung. Der Wahrburger Carneval Club richtet die 25. Landesmeisterschaften im kanrnevalistischen Tanzsport aus. So wurde das Spektakel gefeiert.