Acker weniger beregnen So hält Landwirt bei Stendal mehr Wasser auf seinen Feldern
Wie für Christian Warnke aus Cobbel das „Land von morgen“ aussieht, stellte er rund 90 Teilnehmern bei der Wasserkonferenz der Landkreise Stendal und Salzwedel vor.
06.09.2025, 17:00
Stendal - „Wir haben schlechte Böden und wenig Niederschlag“, sagt Landwirt Christian Warnke aus Cobbel bei Tangerhütte. Was er unternimmt, um seinen Betrieb für den Klimawandel zu rüsten, stellte er den rund 90 Gästen der vierten Wasserkonferenz der Landkreise Stendal und Altmarkkreis Salzwedel im Landratsamt in Stendal vor. Eine von vielen Ideen, wie die Altmarkkreise „Wasserrückhalt in der Fläche“, so der Schwerpunkt der Konferenz, umsetzen können.