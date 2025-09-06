Wie für Christian Warnke aus Cobbel das „Land von morgen“ aussieht, stellte er rund 90 Teilnehmern bei der Wasserkonferenz der Landkreise Stendal und Salzwedel vor.

So hält Landwirt bei Stendal mehr Wasser auf seinen Feldern

Wie Bäume auf Feldern helfen können, Wasser zu sparen und vor Starkregen zu schützen, erklärte Landwirt Christian Warnke.

Stendal - „Wir haben schlechte Böden und wenig Niederschlag“, sagt Landwirt Christian Warnke aus Cobbel bei Tangerhütte. Was er unternimmt, um seinen Betrieb für den Klimawandel zu rüsten, stellte er den rund 90 Gästen der vierten Wasserkonferenz der Landkreise Stendal und Altmarkkreis Salzwedel im Landratsamt in Stendal vor. Eine von vielen Ideen, wie die Altmarkkreise „Wasserrückhalt in der Fläche“, so der Schwerpunkt der Konferenz, umsetzen können.