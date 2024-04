Erste Wasserkonferenz für die Landkreise stendal und Salzwedel: 80 Experten und Gäste diskutieren über Probleme bei Überflutungen und zunehmender Dürre in der Altmark und im Elb-Havelwinkel.

Wasser - Wie ernst die Lage in der Altmark ist

Hochwasser im Landkreis Stendal: Der Biesefluss bei Dobbrun mit Blick in Richtung Osterburg, kurz vor Weihnachten 2023.

Osterburg/vs. - Wie ist das Hochwasser an Biese und Aland über den Jahreswechsel einzuordnen? Wie ist derzeit die hydrologische Situation in Sachsen-Anhalt und speziell in der Altmark? Und welche Auswirkungen hat dies für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen? Diese Kernfragen standen im Mittelpunkt der ersten Wasserkonferenz der beiden altmärkischen Landkreise, die im Saal der Stadtverwaltung Osterburg unter der Überschrift „Integrierte Ansätze für den Wasserabfluss und -rückhalt“ stand.