Liveticker
Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Vorweihnachtliche Überraschung Spenden maches es möglich: Drei Kinder werden beschenkt
Viele Spenden von Tangermündern machen es möglich, dass Renate Adloff zum wiederholten Mal Mädchen und Jungen eine Vorweihnachtsfreude bereiten kann.
10.11.2025, 10:45
Tangermünde. - Für vier Tangermünder Kinder war in dieser Woche bereits Weihnachten. Zwar fehlten Baum, Plätzchenduft und passende Musik. Doch Geschenke gab es dafür jede Menge.