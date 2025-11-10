weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Vorweihnachtliche Überraschung Spenden maches es möglich: Drei Kinder werden beschenkt

Viele Spenden von Tangermündern machen es möglich, dass Renate Adloff zum wiederholten Mal Mädchen und Jungen eine Vorweihnachtsfreude bereiten kann.

Von Anke hoffmeister 10.11.2025, 10:45
Renate Adloff (rechts) und Angela Seibt mit Luca (von rechts), Enny und Emma nach der Einkaufstour.
Renate Adloff (rechts) und Angela Seibt mit Luca (von rechts), Enny und Emma nach der Einkaufstour. Foto: Anke Hoffmeister

Tangermünde. - Für vier Tangermünder Kinder war in dieser Woche bereits Weihnachten. Zwar fehlten Baum, Plätzchenduft und passende Musik. Doch Geschenke gab es dafür jede Menge.