Stendaler Ortswehrleiter Norman Höfel zieht bei der Jahreshauptversammlung ein positives Fazit für das Jahr 2024. Zu welchen Einsätzen die Feuerwehrleute am häufigsten ausrückten.

Stadt Stendal will nicht bei der Feuerwehr sparen

Stendal - „Jeder weiß, dass wir als Stadt in einer der größten Finanzkrisen sind, die wir je hatten. Aber am Ende des Tages können wir überall sparen, nur nicht bei der Feuerwehr.“ Für diese Aussage erntete OB-Stellvertreter Axel Kleefeldt viel Applaus bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Stendal in der Aula des Winckelmann-Gymnasiums.