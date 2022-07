Stendal: Wirtschaftsminister Sven Schulze besucht Software-Start-Up

Stendal - Als bekannt wurde, dass die Telekom die Glasfaserleitungen vom Stendaler Bahnhof her kommend an der Firmenzentrale von Coman Software in der Lüderitzer Straße vorbei führen will, finanzierte das junge Start-Up-Unternehmen seinen Glasfaseranschluss kurzerhand selbst. Schnelles Internet sei unerlässlich für ihr Geschäft, erklärt Sven Kägebein, der das Unternehmen vor vier Jahren zusammen mit seinem Geschäftspartner Timur Ripke gegründet hat. „Wir konnten nicht warten, bis die Telekom mit ihrem Netzausbau bei unserem Firmensitz ankommt“, so der Unternehmer.