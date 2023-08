Die Kostenbeiträge für Friedhofsgebühren in Stendal wurden neu kalkuliert und sollen dementsprechend angehoben werden. Besonders für die beliebten pflegearmen Gräber müssen Sterbende und ihre Angehörigen tiefer in die Tasche greifen.

Sterben wird teurer in Stendal: Stadt plant mit höheren Gebühren und Bestattungskosten

Die Kostenbeiträge für die Grabnutzung sollen so angehoben werden, dass nahezu kostendeckend gearbeitet werden kann.

Stendal - Die Grabnutzung in Stendal und den Ortsteilen im Landkreis soll zukünftig teurer werden. Die Stadt ermittelt die Grabnutzungsgebühren dabei nach Verhältnis von Grabgröße, Pflege- und Nutzungsumfang.

Dienste sollen kostendeckend sein

Laut einer Beschlussvorlage der Stadt sollen die Erhöhungen in den meisten Fällen weniger als zehn Prozent betragen. Lediglich die halbanonyme Erdgemeinschaftsanlage, Friedhof III Stendal in Uchtspringe, wird um satte 38 Prozent teurer. Das sind 400 Euro mehr je Grabstelle. Das Urnenwahlgrab an den historischen Grabmalen wird sogar um mehr als 46 Prozent teurer. Die Stadt verspricht sich davon rund 40000 Euro Mehreinnahmen.

Lesen Sie auch: Friedhof Stendal: Stadt schafft mehr Platz für Urnengräber

Hinzu kommen die Einnahmen für Bestattungs- und Nebenleistungen wie Grabträger und Personal. Als Begründung wird angeführt, dass dies nahezu kostendeckend kalkuliert worden und notwendig sei, um die Aufgaben erfüllen zu können. Ein Beispiel für diese Aufgaben ist eine Erweiterung des Angebots an pflegearmen Grabstätten, die immer häufiger gewünscht werden – trotz hoher Kosten.

Auch das Abräumen von Grabstätten wird verstärkt nachgefragt und soll teurer werden. Bislang habe man dafür zu wenig verlangt. Für Ehrengrabstätten werden keine Kosten erhoben.

Mehr zum Thema: Preiserhöhung: Wo und ab wann es in Stendal teurer wird

Darüber hinaus gibt es auch inhaltliche Änderungen auf den Friedhöfen. So wurden die Verhaltensregeln angepasst, dass E-Scooter wie bereits Fahrräder und Sportgeräte aller Art nicht erlaubt sind. Hingegen soll das Verbot, zu essen und zu trinken, gestrichen werden.

Eine umfassende Liste mit allen geplanten Änderungen ist derzeit im Sitzungskalender der Stadt abrufbar. Die Änderungen werden im Finanzausschuss am 5. September und im Haupt- und Personalausschuss am 13. September besprochen.