Zweitwohnsitze im Fokus Studierende aus Stendal sprechen sich gegen neue Steuer aus
In Stendal soll nach einem erfolgreichen Antrag der CDU-Stadtratsfraktion eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt werden. Betroffen wären voraussichtlich Studenten der Hochschule.
Aktualisiert: 02.02.2026, 10:24
Stendal. - Die Stadt Stendal soll ein Konzept für eine Zweitwohnsitzsteuer erarbeiten. Die Fraktion CDU/FDP/Landgemeinden hatte für ihren Antrag Ende 2025 im Stadtrat eine Mehrheit erhalten. Betroffen wären viele Studenten der Hochschule Magdeburg-Stendal. Diese haben zur Zweitwohnsitzsteuer eine Stellungnahme abgegeben.