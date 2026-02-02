In Stendal soll nach einem erfolgreichen Antrag der CDU-Stadtratsfraktion eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt werden. Betroffen wären voraussichtlich Studenten der Hochschule.

Studierende aus Stendal sprechen sich gegen neue Steuer aus

Die Studierendenvertreter Luca Muschalla (links) und Thurid Rickmann sprechen sich gegen eine Zweitwohnsitzsteuer in Stendal aus. Volker Wiedemer, Prorektor der Hochschule in Stendal, unterstützt sie.

Stendal. - Die Stadt Stendal soll ein Konzept für eine Zweitwohnsitzsteuer erarbeiten. Die Fraktion CDU/FDP/Landgemeinden hatte für ihren Antrag Ende 2025 im Stadtrat eine Mehrheit erhalten. Betroffen wären viele Studenten der Hochschule Magdeburg-Stendal. Diese haben zur Zweitwohnsitzsteuer eine Stellungnahme abgegeben.