Tangerhütte: Haltestelle vor Schule mit Exkrementen beschmiert

Das ist richtig eklig: In Tangerhütte haben Unbekannte die Bushaltestelle vor der Gemeinschaftsschule mit Hundekotbeuteln beworfen. Gereinigt wird das seit Wochen nicht, moniert der Ortsbürgermeister. Und es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass es zu solchen Attacken kam.

Die Bushaltestelle vor der Gemeinschaftsschule in Tangerhütte wurde schon vor Wochen mit Hundekotbeuteln beworfen.

Tangerhütte - Seit mehreren Wochen ist die Bushaltestelle an der Tangerhütter Gemeinschaftsschule in einem schlimmen Zustand. Kotreste kleben an den Scheiben. Den Zustand habe er schon mehrfach im Rathaus kritisiert, berichtete Ortsbürgermeister Gerhard Borstell im Ortschaftsrat.