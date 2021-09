Stammzellspender gesucht Tangerhütter Stadtrat bittet um Unterstützung für leukämiekranke Helene aus Burgstall

Die einjährige Helene aus Burgstall (Landkreis Börde) braucht dringend einen Stammzellspender. Dazu, sich typisieren zu lassen oder die Aufrufe in sozialen Netzwerken zu teilen, forderte Stadtrat Michael Bartoschewski (CDU) jetzt im benachbarten Tangerhütte auf. Eine Vor-Ort-Typisierungsaktion soll es am 9. Oktober in Burgstall geben.