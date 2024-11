In Tangermünde entstehen 23 moderne Wohnungen mit Blick in die Natur. Großzügige Balkone, nachhaltige Energiequellen und individuelle Innenausstattung machen das Projekt zu einer gefragten Adresse.

In Tangermünde entstehen aktuell moderne Wohnungen mit Naturblick

Moderne Wohnungen in Tangermünde: Blick auf die Rückseite eines der drei Häuser. Sowohl aus den Obergeschossen als auch dem Erdgeschoss schaut man ins Grüne.

Tangermünde. - Wer in Tangermünde eine Wohnung sucht, der muss entweder viel Geduld mitbringen, Glück oder Beziehungen haben. Das Leben in der Stadt an der Elbe ist beliebt. Deshalb ist auch das neueste Projekt von großem Interesse.