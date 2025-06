Ronald Müller, Leiter des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde-Havelberg, überreicht in der St. Stephanskirche Tangermünde die Reifezeugnisse.

Tangermünde. - Hochsommer am Freitag in Tangermünde. Kein Heiligabend und trotzdem ist die große evangelische Stephanskirche proppenvoll. Dieses Bild bietet sie sonst für gewöhnlich nur am Weihnachtsabend. Junge Menschen sind der Anlass für diese Ausnahme.