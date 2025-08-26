Ein Wohngebiet macht mobil Tangermünde erlebt Flohmarkt mit vielen Facetten
Organisationsteam aus Tangermünde übertrifft mit seinen Ideen die Erwartungen zahlreicher Besucher. Was sie begeistert und weshalb einige bereits das dritte Mal zum Stöbern kommen.
Aktualisiert: 26.08.2025, 14:18
Tangermünde. - Es ist kurz nach 10 Uhr. Justus Freud und Otto Lange kommen vollbepackt an ihrem Auto an. Es steht unmittelbar an der Einfahrt zum Lorenzschen Feld in Tangermünde. „Das frühe Aufstehen hat sich echt gelohnt“, freuen sich die beiden.