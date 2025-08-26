Organisationsteam aus Tangermünde übertrifft mit seinen Ideen die Erwartungen zahlreicher Besucher. Was sie begeistert und weshalb einige bereits das dritte Mal zum Stöbern kommen.

Was persönlich nicht mehr gebraucht wird, haben Bewohner des Lorenzschen Feldes für wenige Stunden vor die Tür gestellt. Interessenten gibt es jede Menge.

Tangermünde. - Es ist kurz nach 10 Uhr. Justus Freud und Otto Lange kommen vollbepackt an ihrem Auto an. Es steht unmittelbar an der Einfahrt zum Lorenzschen Feld in Tangermünde. „Das frühe Aufstehen hat sich echt gelohnt“, freuen sich die beiden.