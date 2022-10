Tangermünde lockt mit Adventszauber statt Weihnachtsmarkt

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Tangermünde ist abgesagt. Für Adventsflair soll am zweiten Adventswochenende ein kleines Programm rund um das Rathaus sorgen.

Kinderspaß in Tangermünde im Advent 2021. Den soll es auch in diesem Dezember wieder geben. Der Hansering plant Aktionen.

Tangermünde - Auf ihrer Internetseite des Tangermünder Tourismusbüros verbreitet Regine Schönberg die Nachricht: Der „beliebte und weit in der Region bekannte traditionelle Weihnachtsmarkt“ am zweiten Advent findet nicht statt. Der Tangermünder Hansering als Veranstalter habe das adventliche Treiben, das zusammen mit dem Advent in den Höfen in die Kaiserstadt lockt, für 2022 abgesagt.