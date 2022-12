Wirtschaft Tangermünder Biodieselwerk geht im Januar an den Start

Es zieht wieder Leben ein in die Industrieanlagen in der Arneburger Straße in Tangermünde. Während aus dem ehemaligen Holzpelletwerk heraus seit gut einem halben Jahr Hallensysteme angeboten werden, wird in unmittelbarer Nachbarschaft schon in wenigen Wochen der Chemiebetrieb wieder aufgenommen.