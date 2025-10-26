Bei einer Führung dürfen Gäste hinter die Kulissen schauen – zu Alpakas, Affen und Erdmännchen. Es warten spannende Fakten, tierischer Nachwuchs in Stendal und eine Mutprobe.

Tiergarten Stendal zeigt, was sonst verborgen bleibt

Im Gehege des Tiergartens in Stendal herrscht Trubel: Die Kinder streicheln eifrig die Alpakas, Leiterin Petra Staps (Mitte) passt auf.

Stendal - „Durchgang verboten“, warnt ein Schild vor den Ställen der Trampeltiere im Tiergarten Stendal. Doch an diesem Tag in den Herbstferien durften rund 50 neugierige Besucher dorthin, wo sonst nur Tierpfleger Zutritt haben. Was es hinter den Kulissen im Tiergarten zu entdecken gibt.