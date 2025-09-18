Fische im Stadtsee Tonnenweise Kraut aus dem Stendaler Stadtsee entfernt
Das Mähboot des Landesanglerverbandes war auf dem Stendaler Stadtsee unterwegs. Experten erklären, warum in diesem Jahr besonders viel Biomasse im See gewachsen ist.
Aktualisiert: 18.09.2025, 17:45
Stendal - Kraut hat sich in den vergangenen Tagen am Stadtsee in Stendal aufgetürmt. Im Auftrag der Stadtverwaltung hat ein Mitarbeiter des Landesanglerverbandes die Wassergewächse entfernt. In diesem Jahr sind die Pflanzenberge besonders hoch.