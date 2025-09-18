weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Fische im Stadtsee: Tonnenweise Kraut aus dem Stendaler Stadtsee entfernt

Das Mähboot des Landesanglerverbandes war auf dem Stendaler Stadtsee unterwegs. Experten erklären, warum in diesem Jahr besonders viel Biomasse im See gewachsen ist.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 18.09.2025, 17:45
Ein Tuxor-Mähboot hat in den vergangenen Tagen den Stadtsee in Stendal abgemäht. Hohe Krautberge haben sich am Ufer getürmt. Sie mussten dort liegen, damit Kleinstlebewesen die Chance haben, zurück in ihren Lebensraum zu gelangen.
Ein Tuxor-Mähboot hat in den vergangenen Tagen den Stadtsee in Stendal abgemäht. Hohe Krautberge haben sich am Ufer getürmt. Sie mussten dort liegen, damit Kleinstlebewesen die Chance haben, zurück in ihren Lebensraum zu gelangen. Fotos: Gerhard Draschowski

Stendal - Kraut hat sich in den vergangenen Tagen am Stadtsee in Stendal aufgetürmt. Im Auftrag der Stadtverwaltung hat ein Mitarbeiter des Landesanglerverbandes die Wassergewächse entfernt. In diesem Jahr sind die Pflanzenberge besonders hoch.