echt Altmark Tourismusverband enthüllt neues Regionalsiegel für die Altmark

„Echt Altmark“, so kurz, so klar. Für zu viele Worte waren Einwohner des Landstrichs in Sachsen-Anhalts Norden noch nie bekannt. Ab Oktober wird ein prägnantes Gütesiegel altmärkische Produkte kenntlich machen.