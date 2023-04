Stendal - Die Böden im Landkreis Stendal haben in diesem Frühjahr von den überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen profitiert. Das teilte Landrat Patrick Puhlmann (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. Im vergangenen Jahr habe er zu dieser Jahreszeit eine Verfügung erlassen, die die Wasserentnahme in Oberflächengewässern beschränkte. Dieses Jahr sei ein vergleichbarer Erlass nicht notwendig.

