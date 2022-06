Friedensdemonstration Ukraine-Krieg: Stendal leuchtet blau-gelb

Klare Signale gegen den Ukraine-Krieg in Stendal. Das Rathaus der Hansestadt erstrahlt in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Die Teilnehmer am Protest in der Altmark fordern Frieden und bekunden einhellig: Ukrainische Flüchtlingen sind willkommen.