Vandalismus in Stendal: Die Polizei und die Gemeindereferentin erklären, warum die Kirche St. Anna immer noch keinen regulären Besucherverkehr empfängt.

Vandalismus an Kirche in Stendal: Gotteshaus bleibt bis auf unbestimmte Zeit geschlossen

Die Kirche St. Anna in Stendal wird derzeit nur für Gottesdienste geöffnet.

Stendal - Die Kirche St. Anna in Stendal ist geschlossen. „Wegen Vandalismus“, steht an der Eingangstür des Gotteshauses. Das allerdings bereits seit Dezember. Die Volksstimme hat bei Polizei und Gemeinde nachgefragt, was passiert ist.

Der Polizei zufolge sei es wiederholt zu Vorfällen in der katholischen Kirche gekommen. Ein 46-jähriger Mann habe die Kirchenarbeit beeinträchtigt. „In Einzelfällen wurden Straftaten wie Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen angezeigt“, teilt das Revier auf Volksstimme-Nachfrage mit. Entsprechend Ermittlungen laufen noch.

St. Anna hat zum Gottesdienst geöffnet

Zum Gottesdienst hat die Kirche geöffnet. Freien Besucherverkehr, wie er sonst üblich ist, gibt es derzeit nicht. Gemeindereferentin Julia Modest sagt jedoch: „Die Kirche kann immer geöffnet werden, wenn sich jemand ans Pfarrbüro wendet.“

Das Pfarrbüro befindet sich in der Weberstraße 5 in Stendal und ist telefonisch unter 03931/27175 zu erreichen. Es hat montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Wann die katholische Kirche St. Anna wieder regulär öffnet, kann Julia Modest noch nicht sagen.