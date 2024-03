ICE-Halt auf dem Hauptbahnhof in Stendal: Im Fahrplan 2024 hat die Deutsche Bahn bei Verbindungen von und nach Berlin den Rotstift angesetzt.

Stendal - Der Zug rast an Stendal vorbei. Im wahrsten Sinn des Wortes. Die Deutsche Bahn lenkt nicht ein, der Fahrplan 2024 bleibt, wie er ist. Leidtragende sind Pendler in und aus Richtung Berlin und Hannover, was der Stendaler Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) sehr bedauert. Zum Glück sind andere Zugverbindungen der DB verbessert worden.