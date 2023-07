Am Nachtigalplatz in Stendal wird gebaut: Dafür muss einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt ab 10. Juli 2023 für drei Wochen komplett gesperrt werden.

Am Nachtigalplatz in Stendal, direkt am historischen Tangermünder Tor, treffen wichtige Verbindungsstraße aufeinander.

Stendal - Donald Lyko

Stendals Innenstadtverkehr wird ab Montag, 10. Juli 2023, auf eine harte Probe gestellt. Denn ab diesem Tag wird der Nachtigalplatz (bekannt als Raw-Kreuzung) für voraussichtlich drei Wochen komplett gesperrt, teilte Peter Mennicke, Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales, am Mittwoch mit.

Grund seien geplante Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 32. Sie führt unter anderem als Magdeburger Straße und Südwall mit dem Nachtigalplatz dazwischen durch die Stadt. Die Kreuzung nahe des TangermünderTores ist einer der wichtigsten Knotenpunkte in der Stadt. Dort treffen unter anderem die Straßen nach Tangermünde, zum Hauptbahnhof, zum Altmark-Einkaufspark im Süden und zum Krankenhaus im Norden aufeinander.

Mit der Stadt, dem Landkreis Stendal, den Busunternehmen, der Polizei und den Rettungsdiensten seien die Umleitungen so abgestimmt, „dass die baubedingten Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt so gering wie möglich sind. Ganz bewusst wurden die Sanierungsarbeiten deshalb auch in die Sommerferien gelegt“, so der Ministeriumssprecher. Wegen der Urlaubs- und Ferienzeit sind erfahrungsgemäß weniger Berufspendler unterwegs, zudem keine Schulkinder. Für den Busverkehr werden Ersatzhaltestellen, zum Beispiel in der als Umleitungsstrecke ausgewiesenen Eisenbahnstraße, eingerichtet.

Das Land Sachsen-Anhalt investiert knapp 380.000 Euro in einen neuen Fahrbahnbelag. Zudem werden Teile des Trinkwassernetzes unter dem Platz umverlegt.