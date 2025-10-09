Revolution im Straßenbau Mit Video: Premiere in Sachsen-Anhalt - Novocrete-Technologie halbiert Bauzeit und Kosten
Ein Pilotprojekt in Arneburg im Landkreis Stendal soll eine kostengünstigere, schnellere und nachhaltigere Sanierung des Asphaltbelags ermöglichen. Wie das funktioniert.
Aktualisiert: 09.10.2025, 18:21
Arneburg. - Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Doppelt so schnell und deutlich kostengünstiger, nachhaltiger und langlebiger als herkömmliche Methoden soll eine Innovation im Straßenbau sein, die am Donnerstag, 9. Oktober, im Landkreis Stendal vorgestellt wurde. Das Verfahren kommt derzeit in Arneburg zum Einsatz.