Kosmetikmeisterin Patricia Bruhn aus Stendal über den Mut zur Selbstständigkeit und warum Achtsamkeit und Konsequenz für das Erscheinungsbild so wichtig sind.

Von der Schminkleidenschaft zur Meisterin: Stendalerin wagt Schritt in die Selbstständigkeit

Kosmetikmeisterin Patricia Bruhn hat sich ihren Traum von der Selbstständigkeit in Stendal.

Stendal - Als Teenagerin stand Patricia Bruhn schon vor dem Spiegel mit ihren Freundinnen. In den Händen Pinsel und Lippenstifte, um neue Make-up-Trends am lebenden Objekt zu testen. Damals wusste sie bereits, dass Kosmetik so viel mehr ist, als nur etwas Farbe ins Gesicht zu zaubern.