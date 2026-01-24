Neues Geschäft in Stendal Von der Schminkleidenschaft zur Meisterin: Stendalerin wagt Schritt in die Selbstständigkeit
Kosmetikmeisterin Patricia Bruhn aus Stendal über den Mut zur Selbstständigkeit und warum Achtsamkeit und Konsequenz für das Erscheinungsbild so wichtig sind.
24.01.2026, 14:00
Stendal - Als Teenagerin stand Patricia Bruhn schon vor dem Spiegel mit ihren Freundinnen. In den Händen Pinsel und Lippenstifte, um neue Make-up-Trends am lebenden Objekt zu testen. Damals wusste sie bereits, dass Kosmetik so viel mehr ist, als nur etwas Farbe ins Gesicht zu zaubern.