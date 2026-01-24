weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Neues Geschäft in Stendal: Von der Schminkleidenschaft zur Meisterin: Stendalerin wagt Schritt in die Selbstständigkeit

Neues Geschäft in Stendal Von der Schminkleidenschaft zur Meisterin: Stendalerin wagt Schritt in die Selbstständigkeit

Kosmetikmeisterin Patricia Bruhn aus Stendal über den Mut zur Selbstständigkeit und warum Achtsamkeit und Konsequenz für das Erscheinungsbild so wichtig sind.

Von Berit Boetzer 24.01.2026, 14:00
Kosmetikmeisterin Patricia Bruhn hat sich ihren Traum von der Selbstständigkeit in Stendal.
Kosmetikmeisterin Patricia Bruhn hat sich ihren Traum von der Selbstständigkeit in Stendal. Foto: Berit Boetzer

Stendal - Als Teenagerin stand Patricia Bruhn schon vor dem Spiegel mit ihren Freundinnen. In den Händen Pinsel und Lippenstifte, um neue Make-up-Trends am lebenden Objekt zu testen. Damals wusste sie bereits, dass Kosmetik so viel mehr ist, als nur etwas Farbe ins Gesicht zu zaubern.