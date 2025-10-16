Wäre das Wartehäuschen am Haltepunkt Bindfelde zugänglich, würden die Reisenden im Regen stehen. Doch derzeit sind dort Handwerker tätig. Aus gutem Grund.

Mitarbeiter der Firma SDK Dach und Bau Karwath aus Magdeburg erneuern das Dach des Wartehäuschens am Haltepunkt Bindfelde.

Bindfelde - Der Zug aus Tangermünde kündigt sich mit einem durchdringenden Warnton an, aber er lässt den Haltepunkt Bindfelde vor den Toren Stendal links liegen. Aus- oder Einsteigen wäre sowieso schwierig, denn das Wartehäuschen ist eine Baustelle.