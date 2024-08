In dem schier endlosen Programm des Sachsen-Anhalt-Tages in Stendal verbergen sich viele Angebote für Eltern und ihre Kinder. Die Volksstimme hat eine Auswahl zusammengetragen.

Was der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal Familien zu bieten hat

Das gehört zu jedem Jahrmarkt dazu: Vanessa Weber reicht Zuckerwatte aus ihrem Stand heraus. Sie arbeitet zum Sachsen-Anhalt-Tag in der „Alten Zuckerfabrik“ von Dörte Eckermann auf dem Schützenplatz in Stendal.

Stendal. - Live-Bands, Tanz und Party bis in die Nacht: Der Sachsen-Anhalt-Tag bietet Feierwütigen ein abwechslungsreiches Programm. Aber wo können Familien ein kinderfreundliches Angebot erleben? Ein Überblick.

Freitag, 10 bis 18 Uhr

Der erste Festtag startet gemächlich, da das Fest erst gegen 15 Uhr offiziell eröffnet wird. Die erste familienfreundliche Veranstaltung beginnt allerdings schon um 10 Uhr in der Stadtbibliothek Anna Seghers. Bei der „Actionbound-Rallye“ können Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren ein digitales Quiz erleben.

Stendal und Sachsen-Anhalt werden dabei auf spielerische Art und Weise erkundet. Teilnehmer können eigene Mobilgeräte benutzen, auf denen die kostenfreie App „Actionbound“ installiert ist. Alternativ stehen Tablets zur Verfügung. Das Quiz wird auch Sonnabend und Sonntag angeboten.

In der Stadtbibliothek gibt es eine Actionbound-Rallye. Foto: Mike Kahnert

Freitag, 16 bis 18 Uhr

Ebenfalls in der Stadtbibliothek Anna Seghers gibt es am späten Nachmittag Unterhaltung für Kinder ab vier Jahren. Dem SAT-Programmheft zufolge wird ein Bilderbuchkino angeboten. Das Angebot gibt es Sonnabend zu gleichen Zeit und Sonntag von 13 bis 14 Uhr.

Freitag, 19.45 bis 20 Uhr

Etwas zum Staunen gibt es für alle Altersklassen bei der „Regionalbühne Harz-Mansfeld-Südharz“ in der Bismarckstraße. Dort wird gegen Abend eine Feuershow dargeboten.

Freitag, ab 20 Uhr

Für alle, die etwas länger wach bleiben wollen, gibt es an dieser Stelle drei garantierte Gute-Laune-Tipps. Auf der Bühne in der Kinder- und Jugendmeile, die sich im Schadewachten befindet, gibt es bis Mitternacht eine Irish Folk Party mit Adam Keating & Freddie McCorkey.

Lesen Sie auch: Sicherheitspersonal darf Besucher kontrollieren - Stendal erlässt Allgemeinverfügung

Unweit davon entfernt an der Ecke Arnimer Straße/Ostwall, wo die „Bühne Stadtwerke“ steht, wird ebenfalls Folk angeboten. In diesem Fall von den Lokalmatadoren „Nobody Knows“, die dafür bekannt sind, ihr Publikum bei ihren energiegeladenen Auftritten mitzureißen. Die Band tritt am Sonnabend ein weiteres Mal auf, und zwar ab 21 Uhr auf der Regionalbühne Altmark auf dem Winckelmannplatz.

Bei Auftritten von Nobody Knows ist gute Laune garantiert. Foto: R. Harbich

Wer noch etwas Musical-Erfahrung in den Abend einstreuen möchte, sollte um 21 Uhr der Gastgeberbühne auf dem Marktplatz einen Besuch abstatten. Dort wird das Theater der Altmark eine Kostprobe des Musicals „The Rocky Horror Show“ geben, das am Sonnabend, 14. September, in Stendal Premiere feiert.

Sonnabend, 9 bis 18 Uhr

Leseratten sollten am Sonnabend der Stadtbibliothek einen Besuch abstatten. Dort wird fast den ganzen Tag lang ein Buchflohmarkt veranstaltet.

12.45 bis 12.55 Uhr

Experimentell wird es für zehn Minuten auf der „Regionalbühne Elbe-Börde-Heide mit Magdeburg“. So wird Otto-von-Guericke-Gesellschaft Experimente des Begründers der Vakuumtechnik vorführen.

Sonnabend, Showtanz

Der zweite Festtag ist der Tag der Tanzgruppen. Von 11 bis 11.35 Uhr tritt auf der „Regionalbühne Elbe-Börde-Heide mit Magdeburg“ an der Jacobikirche der Verein „TT Flash“ auf. Danach folgen die „Dance Factory“ aus Egeln und die Tanzschule Sitara aus Magdeburg.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal: Alle Straßensperrungen und Parkmöglichkeiten im Überblick

Auf der Radio-SAW-Bühne auf dem Sperlingsberg gibt es von 11 bis 12 Uhr Irish Dance zu erleben. Die Tanzgruppe „Sugar Girls“ tritt zur selben Zeit auf der Stadtwerke-Bühne auf. Die Gruppe „Le Mirage“ setzt dort die Show fort.

Wer nach einem Mitmach-Angebot sucht, sollte von 14.30 bis 15 Uhr den Marktplatz aufsuchen. Vor und auf der Gastgeberbühne wird der Tanz zur Rolandhymne einstudiert.

Und das ist nur ein Ausriss des Tanzangebotes. Bis in den Abend hinein gibt es auf den unterschiedlichen Bühnen Tanzgruppen und Karnevalvereine aus ganz Sachsen-Anhalt zu erleben.

Die Kinder- und Jugendmeile

Ob Freitag, Sonnabend oder Sonntag, Familien können im Zweifel immer die Kinder- und Jugendmeile im Schadewachten anpeilen, wenn sie nicht wissen, welchen Bereich des Festgebiets sie besuchen sollen. Dort kann gebastelt, gemalt, gespielt und getobt werden. Die ganze Straße soll laut Programmheft mit Spiel und Spaß gefüllt sein.

Die Schausteller

Wer den Adrenalinkick für Zwischendurch sucht, sollte den Schaustellerbereich am Schützenplatz besuchen. Der hat bereits seit Donnerstag geöffnet und bietet jede Menge Fahrgeschäfte für Groß und Klein. Autoscooter, Kettenkarussell, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln versüßen den Tag.

Sportmeile

Wer sich abgesehen vom Tanzen körperlich betätigen möchte, sollte die Sport- und Gesundheitsmeile vor der Radio-Brocken-Bühne im Ostpark an der Parkstraße besuchen. Die Sportvereine aus der Region stellen ihr Angebot vor. Das reicht vom Tischkicker über Zielwerfen bis zum Boxturnier. Für die Jüngsten gibt es Kinderschminken, einen Fahrradparcours und mehr. Der Kreissportbund kommt mit seinem Spielmobil.

Sonntag, 14 bis 15.30 Uhr

Für große Augen dürfte am Sonntag die Kika-Show auf der Gastgeberbühne am Marktplatz sorgen. Die Mitmach-Show mit Kika-Lieblingen wie Bernd das Brot und dem Kikaninchen ist etwas für die ganze Familie.

Der KiKa samt Kultfigur Bernd das Brot treten am Sonntag auf. Foto: Kika

Sonntag, 14.30 bis 15.30 Uhr

Wer sich lieber eine Tanzshow ansehen möchte, sollte die Radio-SAW-Bühne am Sperlingsberg besuchen. Dort mehrere Gruppen von „TV Popcorn Stendal“ die Hüften schwingen.

Sonntag, 15 bis 16 Uhr

Ein Puppentheater wird am Sonntagnachmittag in der Kinder- und Jugendmeile angeboten. Im „Puppentheater Sternenzauber“ wird vom Abenteuer im Zauberwald erzählen. Mit dabei: die Hexe Baba Jaga und der Räuber Hotzenplotz.

Sonntag, 16 bis 16.30 Uhr

Bevor auf der Gastgeberbühne am Marktplatz die große Verabschiedung stattfindet, tritt der MDR-Kinderchor auf. Unter dem Titel „Tierisch musikalisch“ wird es Lieder zum mitsingen geben.